​В Москве ребенок погиб, выстрелив себе в голову из "травматики"

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В Москве ребенок погиб, случайно выстрелив себе в голову из травматического пистолета.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данному факту проводится доследственная проверка.

"Вечером 20 января в квартире одного из жилых домов по улице Светлоозерской в результате небрежного хранения оружия 11-летний мальчик случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. От полученного ранения ребенок скончался на месте происшествия", - сказала Иванова.

По ее словам, в рамках проверки "будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечающих за хранения указанного оружия". В настоящее время на месте происшествия работают следователи.