В Москве растет число жертв COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72.

Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице России умерли 10 243 человека, заразившиеся коронавирусом, выявлен 715 241 случай заражения, из них 6 711 за последние сутки.