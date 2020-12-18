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В Москве растет число жертв COVID-19

В Москве растет число жертв COVID-19 Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72.
В регионе
18 декабря 2020 г. 00:36
В Москве растет число жертв COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72.

Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 72 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице России умерли 10 243 человека, заразившиеся коронавирусом, выявлен 715 241 случай заражения, из них 6 711 за последние сутки.

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