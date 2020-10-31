В Москве растет число жертв COVID-19

За последние сутки в Москве скончались 55 пациентов с положительными тестами на коронавирусную инфекцию.

За последние сутки в Москве скончались 55 пациентов с положительными тестами на коронавирусную инфекцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в столице России с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 768 человек.

По словам заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой, за прошедшие сутки в городе от COVID-19 выздоровели 3 985 человек. Так, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 307 816.