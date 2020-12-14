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В Москве растет число жертв COVID-19

В Москве растет число жертв COVID-19 Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75, всего в столице умерли 9 945 человек.
В регионе
14 декабря 2020 г. 01:24
В Москве растет число жертв COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75, всего в столице умерли 9 945 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - отметили в штабе.

С начала пандемии в городе выявлено 692 210 случаев заражения, выздоровели более 529 тыс. человек.

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