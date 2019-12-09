В Москве пройдут межмидовские консультации по взаимодействию стран СНГ

© Report https://report.az/storage/news/4aa636bc3ee2ce3a6432b9e1cab0647d/658bd26f-9373-40fe-9668-74e7fc691980_292.jpg

10 декабря в Москве состоятся межмидовские консультации на тему "О взаимодействии государств – участников СНГ в области экспортного контроля и нераспространения", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.

На встрече участники консультаций намерены обсудить последние изменения в национальных системах экспортного контроля, а также многосторонние механизмы экспортного контроля, в том числе режим контроля за ракетной технологией, Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения, Группу ядерных поставщиков, Комитет Цангера.

Представители внешнеполитических ведомств стран СНГ также обменяются мнениями по вопросам проблематики резолюции Совета Безопасности ООН 1540, Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, борьбе с распространением оружия массового уничтожения.