27 ноября в Москве пройдет XII Международный экономический форум "Каспийский диалог-2019". Мероприятие пройдет в Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН.

Об этом российскому бюро Report сообщили в организационном комитете Форума.

МЭФ "Каспийский диалог" проводится ежегодно при поддержке и при активном участии МИД России, Минприроды России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Россотрудничества, Ростуризма, РАН и ТПП России.

Цель Форума – развитие международного сотрудничества в исследовании, оценке и освоении ресурсов Каспийского моря, мониторинге и совместном преодолении природных, техногенных и геологических рисков, а также поиск путей по сохранению и воспроизводству биологических ресурсов Каспия.

В мероприятиях Форума планируется участие руководителей и экспертов органов власти, нефтегазовых компаний, научных учреждений, инновационных организаций и отраслевых союзов прикаспийских государств.

К участию в дискуссии приглашены представители Советов молодых ученых научных и образовательных учреждений и Советов молодых специалистов нефтегазовых компаний, работающих на Каспии.

Центральным мероприятием 12-го Форума "Каспийский диалог-2019" станет конференция "Инновации в защиту Каспия".