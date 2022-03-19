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В Москве прошёл праздничный концерт, приуроченный к Новруз байрамы

В Москве прошёл праздничный концерт, приуроченный к Новруз байрамы В Павильоне «Азербайджан» на ВДНХ прошёл праздничный концерт, приуроченный к празднику Новруз Байрам.
В регионе
19 марта 2022 г. 22:13
В Москве прошёл праздничный концерт, приуроченный к Новруз байрамы

В Павильоне «Азербайджан» на ВДНХ прошёл праздничный концерт, приуроченный к празднику Новруз байрамы.

Как сообщает российское бюро Report, цикл концертов проводится детской музыкальной школой им. К.Караева при участии других музыкальных школ Москвы.

Директор павильона Саадат Кадырова поздравила всех гостей с праздником Новруз-байрам: "Поздравляю всех гостей с праздником Новруз байрам. Праздник означает плодородие, долголетие, любовь и весну. Я приветствую всех Азербайджанцев, которые отмечают этот праздник, а также всех остальных, которые пришли разделить с нами азербайджанский праздник".

В рамках международного проекта "Гостиная Кара Караева" приняли участие заслуженные артисты России и Азербайджана, солисты государственного академического театра балета "Русский балет", лауреаты международных конкурсов, студенты, выпускники и учащиеся московской консерватории, музыкальных училищ и школ.

Также среди почетных гостей мероприятия присутствовал сын композитора К.Караева Фарадж Караев.

В конце мероприятия организаторы устроили дегустацию национальных сладостей.

Празднование Новруз байрамы продолжится и завтра. Павильон "Азербайджан" на ВДНХ проведёт тематическую экскурсию — "Таинство Новруза", а также мастер-классы.

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