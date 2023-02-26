В Москве прошло мероприятие, посвященное 31-ой годовщине Ходжалинского геноцида

26 февраля в Еврейском музее и центре толерантности состоялось мероприятие, посвященное 31-ой годовщине Ходжалинского геноцида.

26 февраля в Еврейском музее и центре толерантности состоялось мероприятие, посвященное 31-ой годовщине Ходжалинского геноцида.

Как передает российское бюро Report, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в РФ и представительством Фонда Гейдара Алиева в России, приняли участие представители дипломатического корпуса и российской общественности, члены азербайджанской диаспоры, активисты Азербайджанского Молодежного Объединения России (АМОР), азербайджанские студенты, обучающиеся в Москве и многие другие.

Встречу открыл посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы который рассказал о трагических событиях того дня. Он отметил, что эта память стала символом единства азербайджанского народа.

"Несмотря на прошедшие годы, очень трудно смириться с жестокостью преступлений, совершенных против мирного населения. Нельзя допустить, чтобы трагедии такого масштаба были забыты. Мы обязаны положить конец безнаказанности и молчанию, восстановить справедливость по отношению к безвинным жертвам Ходжалы", - сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что политико-правовая оценка этому кровавому преступлению, совершенному против человечества, была дана только после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Начатый общенациональным лидером курс по доведению до международной общественности правды о Ходжалинской трагедии и ее признанию на мировом уровне как геноцида продолжается президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Также важную роль в этом играет инициированная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой международная информационная кампания ''Справедливость Ходжалы'', в рамках которой молодежь, как в Азербайджане, так и за ее пределами, очень активно принимает участие в сохранении памяти о жертвах этой трагедии", - отметил он.

Полад Бюльбюль оглы также напомнил о победе Азербайджана во Второй карабахской войне: "В 2020 году, в результате 44-х дневной Отечественной Войны, Азербайджан, благодаря своей доблестной армии, своим отважным сыновьям, под руководством сильного, решительного и мудрого Верховного главнокомандующего, освободил свои исконные территории от оккупации. Весь мир убедился в том, насколько у нас мощная и современная армия, как высок боевой дух наших солдат и офицеров и как сильна и непреклонна воля и вера азербайджанского народа в президента. Несмотря на тяжелые последствия оккупации, Азербайджан сегодня выражает приверженность мирному постконфликтному урегулированию и нормализации азербайджано-армянских отношений для стабилизации ситуации в регионе".

В заключении посол Азербайджана подчеркнул, что по характеру и совершенным против мирного населения преступлениям, Ходжалинская трагедия стоит в одном ряду с такой кровавой страницей истории человечества, как Холокост.

Также на мероприятии выступили главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, общественный деятель, дипломат, политолог, генеральный директор "Института политических исследований" Сергей Марков, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Центр евразийских идей», политолог Григорий Трофимчук, председатель еврейского движения "АЛЕФ" Абрам Ихиилов, активисты АМОР Фатима Гахраманлы и Тарлан Гамзаев.

В этот же день, перед зданием посольства был установлен стенд, посвященный памяти погибших в Ходжалинской трагедии.