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Россия и Турция оценили работу совместного мониторингового центра в Карабахе

Россия и Турция оценили работу совместного мониторингового центра в Карабахе В Москве прошли русско-турецкие межмидовские консультации
В регионе
9 июня 2021 г. 18:09
Россия и Турция оценили работу совместного мониторингового центра в Карабахе

8 июня в Москве Россия и Турция провели российско-турецкие межмидовские консультации на уровне замминистров. Как сообщает Report, информацию об этом распространило МИД РФ.

По сообщению пресс-службы министерства, были рассмотрены политические аспекты урегулирования региональных кризисов, в том числе сирийского, нагорно-карабахского, палестино-израильского. Состоялся обмен мнениями о дополнительных мерах, нацеленных на ликвидацию очагов напряженности в зонах конфликта, поддержание устойчивых режимов перемирия, а также наращивание гуманитарной помощи и возвращение беженцев посредством координации усилий на многосторонних площадках.

Стороны дали высокую оценку деятельности российско-турецкого Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в Карабахе. Условлено было продолжать работу над разблокированием экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Чичек Мамедова

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Rusiya Ağdamdakı birgə monitorinq mərkəzinin fəaliyyətini müzakirə edib
Версия на английском языке Russia, Turkey assess operation of joint monitoring center in Karabakh

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