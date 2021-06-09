Россия и Турция оценили работу совместного мониторингового центра в Карабахе

В Москве прошли русско-турецкие межмидовские консультации

8 июня в Москве Россия и Турция провели российско-турецкие межмидовские консультации на уровне замминистров. Как сообщает Report, информацию об этом распространило МИД РФ.

По сообщению пресс-службы министерства, были рассмотрены политические аспекты урегулирования региональных кризисов, в том числе сирийского, нагорно-карабахского, палестино-израильского. Состоялся обмен мнениями о дополнительных мерах, нацеленных на ликвидацию очагов напряженности в зонах конфликта, поддержание устойчивых режимов перемирия, а также наращивание гуманитарной помощи и возвращение беженцев посредством координации усилий на многосторонних площадках.

Стороны дали высокую оценку деятельности российско-турецкого Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в Карабахе. Условлено было продолжать работу над разблокированием экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Чичек Мамедова