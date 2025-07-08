В Москве прошли рейды по нелегальным мигрантам в хостелах и молельных домах

В Москве в хостелах и молельных домах прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов.

В Москве в хостелах и молельных домах прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что во время проверок сотрудники полиции доставили более 500 иностранных граждан в отдел для проверки документов. Свыше 30 человек стали фигурантами административных дел за нарушение правил въезда и пребывания в России, они выдворены из страны.

Также во время проверок правоохранители обнаружили иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске.

По данным СМИ, проверки будут проведены в открытом мигрантами кафе в Новосибирске. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации об оказании небезопасных услуг в данном кафе.