В Москве прошел посвященный азербайджанским винам вечер

В Москве прошел вечер "Новые азербайджанские вина на берегу Caspian".

В Москве прошел вечер "Новые азербайджанские вина на берегу Caspian".

Как сообщает российское бюро Report, организаторами вечера выступило торговое представительство Азербайджана и компания Shirvan Wines.

Вечер открыл чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.

"Мне, как послу Азербайджана в России очень приятно, что московское сообщество проявляет интерес к азербайджанским винам. За последние годы было сделано очень много для развития виноделия в Азербайджане. Традиционно оно было всегда. И в досоветские и в советские времена у нас всегда были хорошие вина, например, "Агдам", который пил практически весь Советский Союз", - сказал Полад Бюлбюль оглы.

Однако он отметил, что сейчас другие времена, сейчас время качества, и в Азербайджане обращают очень большое внимание на качество вин, на их внешнее оформление и так далее.

"Все это делается на достаточно высоком уровне. И, конечно, мы, как любая страна, производящая продукцию, заинтересованы в ее продвижении на другие рынки, в частности, российский", - отметил Бюльбюльоглы.

"Недавно, буквально пару месяцев назад я был в Шемахе, на заводе, где делают "Мейсари". Суперсовременное производство, великолепная чистота. Я действительно очень порадовался тому, что в Азербайджане делается вино, которое отмечено европейским знаком качества", - заключил посол.

Торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев рассказал о роли виноделия в Азербайджане в советский период. "В советские годы все доходы от нефти шли в общий бюджет страны, а основная часть дохода Азербайджана приходилась на винодельческую отрасль. 60-70% дохода давала продажа винной продукции Азербайджана. На тот момент порядка 300 тыс. гектаров земли в республике было отведено под виноградники".

Он отметил, что после Первой Карабахской войны многое было уничтожено, но за последние десятилетия, благодаря усилиям президента Азербайджана и всей команды, многое восстановлено.

"Алазанская долина находится на территории и Грузии, и Азербайджана. Это предгорье Кавказа - уникальное место для выращивания винограда и производства вина из него. Азербайджан обладает своими автохтонными сортами, здесь любят сложные комбинации из разных сортов. Многие вина, которые вы сегодня будете пробовать, сделаны не только азербайджанцами, но и французами. Сегодня мы видим очень высокие стандарты вин, это лучшие вина Азербайджана", - отметил владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов, приобретший Sheki Sharab в Азербайджане.