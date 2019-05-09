В Москве прошел парад в честь 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Россия празднует 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает российское бюро Report, в Москве состоялся традиционный парад.

Президент России Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приняли участие на церемонии.

"Поздравляю вас с днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам отечества, разгромившим нацизм. Сегодня все они на пьедестале грандиозной победы", — сказал Путин.

В истории нашей страны немало героических свершений, но Победа над нацизмом занимает в ней особое место, добавил В. Путин.

"Все для победы — стало девизом тыла. Победа ковалась всем народом", — отметил президент.

"Наш святой долг — защитить подлинных героев. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, невозможно разделить. Мы всегда будем чтить всех вас и Победу, которая была и остается одной для всех", — подчеркнул президент, отметив, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми, кто готов открыто противостоять терроризму, неонацизму.

Перед зрителями прошли более 13,6 тыс. военнослужащих, 138 единиц техники в составе механизированной колонны. Воздушная часть из-за погоды была отменена.

Игбал Рустамов