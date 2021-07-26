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В Москве пройдёт выставка памяти Фармана Салманова

В Москве пройдёт выставка памяти Фармана Салманова 28 июля в Павильоне "Азербайджан" на ВДХН состоится открытие выставки архивных фотографий, посвящённой 90-летию российского геолога-нефтяника Фармана Салманова. Как сообщает российское бюро Report, организаторами выставки выступает руководство Павильона "
В регионе
26 июля 2021 г. 13:17
В Москве пройдёт выставка памяти Фармана Салманова

28 июля в Павильоне "Азербайджан" на ВДХН состоится открытие выставки архивных фотографий, посвящённой 90-летию российского геолога-нефтяника Фармана Салманова. Как сообщает российское бюро Report, организаторами выставки выступает руководство Павильона "Азербайджан" и Павильона №25 "Нефть".

Как отмечают организаторы выставки, Фарман Салманов вошёл в мировую историю как самый результативный геолог, участвовавший в открытии гигантских и крупных месторождений нефти и газа. С 31 мая 2019 года Международный аэропорт Сургута носит имя Ф. К. Салманова.

Фарман Салманов является неотъемлемой частью российской и азербайджанской истории нефтяной промышленности. В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ стенд Салманова занимает почетное место.

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Версия на английском языке Moscow to host exhibition in Farman Salmanov's memory

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