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    В Москве пройдут межмидовские консультации стран СНГ

    © Report

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Москве 18 сентября состоятся очередные межмидовские консультации стран СНГ на тему "О сотрудничестве в противодействии современным вызовам и угрозам. Возможности координации подходов в рамках ООН и других международных организаций".

    Как передает Report, об этом сообщает пресс- служба организации.

    Отмечается, что на встрече представители внешнеполитических ведомств стран Содружества рассмотрят вопросы, касающиеся антитеррористического сотрудничества государств – участников СНГ в многосторонних форматах. Речь пойдет также о противодействии ИГИЛ и другим международным террористическим организациям, проблематике иностранных террористов-боевиков и противодействия радикализации.

    Кроме того, участники межмидовских консультаций намерены обсудить вопросы борьбы с финансированием терроризма, антинаркотического сотрудничества, обеспечения международной информационной безопасности.

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