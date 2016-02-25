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    В Москве пройдет Международный экономический Форум стран СНГ

    Участники обсудят вопросы финансово-банковского взаимодействия, инновации в СНГ

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ 18 марта Исполнительный комитет СНГ и Деловой Центр экономического развития СНГ планируют провести Международный экономический Форум стран-членов СНГ "25 лет вместе: новые форматы взаимодействия".

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета СНГ, программа мероприятия включает ряд тематических сессий с участием представителей правительств государств СНГ, руководителей крупных корпораций и ведущих зарубежных компаний.

    Участники мероприятия обсудят вопросы финансово-банковского взаимодействия; инновации в СНГ; регулирования торговых, производственных и правовых стандартов; стимулирования регионального роста.

    Форум проводится с 2010 года, в прошлом году в нем приняли участие представители 23 стран. 

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