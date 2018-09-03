В Москве произошла перестрелка, объявлен план "Перехват"

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Москве на Варшавском шоссе произошла перестрелка между двумя группами людей.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, после нападения участники конфликта скрылись с места происшествия.

"По предварительным данным, несколько злоумышленников выстрелили из неустановленного оружия в сторону двух мужчин во время передачи крупной суммы денег. После этого подозреваемые отняли деньги и скрылись на легковых автомобилях", - заявили в правоохранительных органах.

Как отмечается, для поимки участников перестрелки в городе объявлен план "Перехват". Ведется следствие.