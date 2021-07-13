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В Москве произошла драка с мигрантами

В Москве произошла драка с мигрантами Полиция задержала около 20 участников массовой драки между трудовыми мигрантами на юго-востоке Москвы, конфликт остановлен, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
В регионе
13 июля 2021 г. 06:40
В Москве произошла драка с мигрантами

Полиция задержала около 20 участников массовой драки между трудовыми мигрантами на юго-востоке Москвы, конфликт остановлен, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, в пресс-службе столичного главка МВД подтвердили сообщения о задержанных.

"Задержаны порядка 20 наиболее активных участников, приезжие из стран Центральной Азии", - сказал источник агентства.

В столичной полиции заявили, что "ряд граждан" после драки доставили в отдел полиции. Там не уточнили ни число задержанных, ни количество участников конфликта.

"Поступило сообщение о возможном конфликте между гражданами около станции метро "Кузьминки". Сотрудниками полиции и Росгвардии приняты меры к недопущению нарушений общественного порядка. В территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным источника "Интерфакса", несколько участников драки обратились за медицинской помощью. Трое пострадавших направлены в больницу, остальным помощь оказывают на месте.

"Среди участников драки есть пострадавшие. В основном колото-резаные раны и ушибы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada miqrantlar arasında kütləvi dava baş verib

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