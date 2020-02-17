МИД Турции анонсировал второй этап переговоров по Идлибу - ОБНОВЛЕНО

Российско-турецкие переговоры в Москве по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе продолжатся завтра. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении представителя МИД Турции.

На переговорах в Москве наша делегация подчеркнула необходимость немедленного снижения напряженности в регионе и предотвращения еще большего ухудшения гуманитарной ситуации. Были обсуждены меры, которые могут быть приняты с целью предотвращения нарушений (прекращения огня - ред.). Также было отмечено, что нужно действовать в рамках соглашения по Идлибу в Сочи. Завтра утром переговоры продолжатся", - говорится в сообщении.

*** 19:18

Переговоры делегаций Турции и Россия по ситуации в Идлибской зоне деэскалации проходят в Москве, cообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Отмечается, что встреча проходит в здании МИД России. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД Седат Онал. В состав турецкой и российской делегаций входят дипломаты, представители минобороны и спецслужб.

Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре.