 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В ряде городов России состоялись несанкционированные акции протеста

    МВД России: В Москве проходят массовые мероприятия с участием более 270 тысяч человек

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В массовых мероприятиях  в центре Москвы участвуют около 270 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность граждан, отметили в ведомстве.

    Напомним, 12 июня Россия отмечается национальный праздник.

    Отметим, что наряду с этим сегодня в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, состоялись несанкционированные акции протеста.

    Так, по данным российских СМИ, в Москве правоохранительными органами были задержаны около 50 человек. Не менее 10 человек были задержаны за скандирование антиправительственных лозунгов на Тверской улице. Также очевидцы сообщили о задержании около 20 человек на площади Тверской заставы и еще 20 — на Триумфальной площади.

    Отметим, что ранее  днем был также задержан оппозиционный активист Алексей Навальный.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi