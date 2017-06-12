В ряде городов России состоялись несанкционированные акции протеста

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В массовых мероприятиях в центре Москвы участвуют около 270 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Москве.

Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают безопасность граждан, отметили в ведомстве.

Напомним, 12 июня Россия отмечается национальный праздник.

Отметим, что наряду с этим сегодня в ряде городов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, состоялись несанкционированные акции протеста.

Так, по данным российских СМИ, в Москве правоохранительными органами были задержаны около 50 человек. Не менее 10 человек были задержаны за скандирование антиправительственных лозунгов на Тверской улице. Также очевидцы сообщили о задержании около 20 человек на площади Тверской заставы и еще 20 — на Триумфальной площади.

Отметим, что ранее днем был также задержан оппозиционный активист Алексей Навальный.