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    В Москве проходит встреча глав МИД России и Армении

    Одной из основных тем обсуждений станет вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Москва. 7 июня. REPORT.AZ/ В Москве началась встреча министров иностранных дел России и Армении - Cергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна, сообщает российское бюро Report.

    Сергей Лавров поприветствовал коллегу из Армении выразил надежду, что встреча пройдёт успешно.

    В преддверии встречи в Москве было объявлено, что одной из основных тем станет вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    Отметим, это первый визит Зограба Мнацаканяна в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства Армении. 

    Мнацаканян был назначен на пост министра иностранных дел 12 мая вместо Эдварда Налбандяна, возглавлявшего армянский МИД с 2008 по 2018 год.

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