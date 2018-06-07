В Москве проходит встреча глав МИД России и Армении

Москва. 7 июня. REPORT.AZ/ В Москве началась встреча министров иностранных дел России и Армении - Cергея Лаврова и Зограба Мнацаканяна, сообщает российское бюро Report.

Сергей Лавров поприветствовал коллегу из Армении выразил надежду, что встреча пройдёт успешно.

В преддверии встречи в Москве было объявлено, что одной из основных тем станет вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, это первый визит Зограба Мнацаканяна в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства Армении.

Мнацаканян был назначен на пост министра иностранных дел 12 мая вместо Эдварда Налбандяна, возглавлявшего армянский МИД с 2008 по 2018 год.