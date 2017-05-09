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    В Москве проходит парад, посвященный Дню Победы - ВИДЕО

    В параде принимают участие около 10 тысяч военнослужащих, 114 единиц техники, а также 72 вертолета и самолета
    © ТАСС

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ На Красной площади Москвы проходит парад, посвященный 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В параде принимают участие около 10 тысяч военнослужащих, 114 единиц техники, а также 72 вертолета и самолета.

    Принимает парад министр обороны России Сергей Шойгу.

    Военные парады и праздничные демонстрации уже прошли на Дальнем Востоке и в Сибири.

    Помимо парадов, во многих городах России и за рубежом проходит общественная акция памяти "Бессмертный полк": марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

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