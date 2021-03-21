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В Москве продолжаются празднования Новруза

В Москве продолжаются празднования Новруза В Москве в фудмолле "Депо" проходит традиционное празднование Новруз Байрама
В регионе
21 марта 2021 г. 18:34
В Москве продолжаются празднования Новруза

В Москве в фудмолле "Депо" проходит традиционное празднование Новруз Байрама.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие проводится при поддержке редакции журнала "Баку" и Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР).

Координатор проектов АМОР Рамин Раджабов рассказал о мероприятии и его целях: "Тут находится национальные атрибутика, инструменты, сладости. Мы видим, что все охотно подходят, интересуются, фотографируются. Сегодняшний праздник проходит в нескольких зонах. Тут проводятся мастер-классы, работают азербайджанские кафе и рестораны. Основная цель нашего мероприятия - рассказать москвичам и гостям столицы о празднике Новруз Байрам, донести информацию о традициях и обычаях нашего народа".

В рамках мероприятия для всех гостей организована культурная программа. Танцевальный ансамбль "Карабах" проведет мастер-класс "Танец Яллы". Также состоится традиционное представление с участием символов праздника Косы и Кечала, шеф-повары ресторанов научат гостей готовить кутабы.

Для всех желающих будет открыта тематическая фотозона, где можно сделать снимки на фоне национальных атрибутов. На мероприятии также находятся волонтеры, которые рассказывают посетителям "Депо" о традициях праздника Новруз и его особенностях.

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