В Москве приземлился рейс с 32 российскими детьми из Ирака

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке "Исламское государство" приземлился в аэропорту "Жуковский".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Сразу по прилету в Россию детей доставят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России, где им предстоит пройти комплексное обследование.

Отметим, что с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.