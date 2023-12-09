В Москве при пожаре в жилом доме погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома на востоке Москвы.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"В квартире на втором этаже жилого дома на 15-й Парковой улице произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.
В прокуратуре также отметили, что на месте пожара работают правоохранительные органы и специальные службы.