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В Москве при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Москве при пожаре в жилом доме погибли два человека Два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома на востоке Москвы.
В регионе
9 декабря 2023 г. 12:47
В Москве при пожаре в жилом доме погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома на востоке Москвы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"В квартире на втором этаже жилого дома на 15-й Парковой улице произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что на месте пожара работают правоохранительные органы и специальные службы.

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