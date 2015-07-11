​В Москве при обрушении конструкций на стройке пострадали рабочие

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Новой Москве обрушилась конструкция на строящемся объекте.
Как отмечает Report, об этом сообщает "Интерфакс".
Ранения получили пятеро рабочих. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Новой Москве обрушилась конструкция на строящемся объекте.
Как отмечает Report, об этом сообщает "Интерфакс".
Ранения получили пятеро рабочих. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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