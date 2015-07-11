​В Москве при обрушении конструкций на стройке пострадали рабочие

11 июля, 2015 14:51

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В Новой Москве обрушилась конструкция на строящемся объекте. Как отмечает Report, об этом сообщает "Интерфакс". Ранения получили пятеро рабочих. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.