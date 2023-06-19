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В Москве презентован фильм Михаила Гусмана о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане

В Москве презентован фильм Михаила Гусмана о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане В Москве состоялась презентация фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.
В регионе
19 июня 2023 г. 20:54
В Москве презентован фильм Михаила Гусмана о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане

В Москве состоялась презентация фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.

Как сообщает российское бюро Report, фильм, презентация которого прошла в посольстве Турции в Москве, снят в рамках цикла "Формула власти".

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу, а также послы ряда стран.

Посол Турции в Москве Мехмет Самсар отметил, что Михаил Гусман в рамках передачи "Формула власти" несколько раз встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил журналиста за создание этого проекта. "Документальный фильм является свидетельством исключительной политической карьеры президента Эрдогана, его глубокой мудрости. Под дальновидным руководством Президента Эрдогана мы вступаем в 100-летие Турции. Среди целей, поставленных перед этой новой эрой – стремление к миру во всем регионе и во всем мире", - сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что Турция полна решимости укрепить отношения с Россией во всех областях. Мехмет Самсар также представил книгу Реджепа Тайипа Эрдогана "Более справедливый мир возможен".

Михаил Гусман рассказал, что первый раз встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом когда он был премьер-министром: "После этого мы встречались с ним четыре раза только для интервью и несколько раз вне интервью. Имея возможность наблюдать за его удивительной, впечатляющей политической карьерой я должен сказать, что на мой взгляд Турция счастливая страна – у нее такой великий лидер".

Первый заместитель генерального директора ТАСС подчеркнул, что программа "Формула власти" в эфире уже более 22 лет, а героями ее стали более четырехсот человек. "Президент Эрдоган единственный, с кем мы имели честь беседовать четыре раза. Программа длится 24 минуты, но потрясающая политическая биография президента Эрдогана заслуживает большого многосерийного фильма", - сказал М.Гусман.

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