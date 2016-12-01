В Москве появится новая мечеть

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Культурно-просветительский центр с мечетью, которая будет вмещать до одной тысячи молящихся, планируется возвести на территории Новой Москвы; спонсоры строительства уже найдены.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью РИА Новости заявил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.

"Сегодня мы ставим вопрос перед властями Москвы, в том числе и как религиозная организация Духовное управление мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский муфтият" о выделении земельного участка. Сегодня решается вопрос о строительстве мечети на территории Новой Москвы. Там принято решение по строительству объектов других традиционных религий России, вот и мусульмане ждут решения. Надеюсь, оно будет положительное", - сказал он.

По его словам, культурно-просветительский центр будет рассчитан не только на мусульман. Входящая в его комплекс мечеть, как сообщил муфтий, рассчитана на одну тысячу человек.