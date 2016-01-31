В Москве повторен температурный рекорд 55 летней давности

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Московская погода повторила температурный рекорд 1961 года - воздух в городе в воскресенье прогрелся до плюс 2,7 градусов.

Как передает Report, об этом сообщили в столичном Метеобюро.

"На главной метеостанции столицы - ВДНХ - сегодня в полночь зафиксирована температура плюс 2,7 градуса. Тем самым повторен температурный рекорд для 31 января, который был установлен 55 лет назад", - сообщили в метеослужбе.

Как ожидают синоптики, этот показатель в воскресенье будет перекрыт и погода, скорее всего, установит новый рекорд для 31 января. Накануне в Москве обновился абсолютный максимум для 30 января. Воздух прогрелся до плюс 3 градусов. Прежний рекорд для этого дня составлял 2,5 тепла и принадлежал 1989 году.

Как отмечают синоптики, положительная температура отмечается на уровне станции, термометры располагаются на высоте 2 м, а у земли температура близка к нулю и часто слабо отрицательная. Выпадающие время от времени осадки и таящий снег обеспечивают влагу, которая замерзает вечером и местами сохраняется днем на тротуарах и дорогах, из-за чего делает их скользкими.