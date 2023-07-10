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В Москве построят новый авиазавод

В Москве построят новый авиазавод На территории индустриального парка "Руднево" (недалеко от Москвы) построят предприятие по производству комплектующих среднемагистрального самолета нового поколения МС-21.
В регионе
10 июля 2023 г. 13:08
В Москве построят новый авиазавод

На территории индустриального парка "Руднево" (недалеко от Москвы) построят предприятие по производству комплектующих среднемагистрального самолета нового поколения МС-21.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин, зампредседателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров и гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь подписали соглашение о сотрудничестве в области развития авиационной промышленности.

В "Руднево" возведены 18 производственных корпусов. На территории индустриального парка размещают свои производства предприятия Федерального центра беспилотных авиационных систем, авиастроения, радиоэлектроники и других отраслей.

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