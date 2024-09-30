В Москве полиция задержала напавшего с ножом на пассажира метро

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажира Московского метрополитена в вагоне поезда.

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажира Московского метрополитена в вагоне поезда.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, конфликт между двумя мужчинами произошел в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Китай-город" до станции "Тургеневская" Калужско-Рижской линии. Один из них достал нож и нанес оппоненту резаную рану шеи.

Как только поезд прибыл на станцию, правонарушитель вышел из вагона и скрылся, пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Через несколько часов оперативники нашли подозреваемого и задержали его по месту жительства. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ему грозит до семи лет лишения свободы.