В Москве полицейский выстрелил в школьницу

Московский полицейский ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического пистолета.

Московский полицейский ранил несовершеннолетнюю девочку из травматического пистолета.

Как передает Report со ссылкой на ntv.ru , о происшествии сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве.

Владимир Васенин рассказал, что инцидент произошел в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице возле одного из жилых домов. 33-летний сотрудник ППС, находясь не на службе и в гражданской одежде, несколько раз выстрелил в несовершеннолетнюю девочку.

По данным Telegram-канала 112 , пострадавшей 13 лет, ее зовут София. Полицейский поругался с девочкой и выстрелил ей в ногу. На крики прибежали соседи, они увидели, как мужчина пытается затащить девочку в подъезд. Они же вызвали скорую помощь, которая увезла раненого подростка в больницу. Уже там девочка рассказала: стрелял ее знакомый Иван.

Telegram-канал LIFE SHOT , пишет, что полицейский был гостем, которого отец и мать девочки пригласили в свою квартиру на застолье. В какой-то момент, после дозы спиртного, полицейский решил спуститься на улицу "подышать" и позвал с собой дочку хозяина.

Полицейский задержан, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В ближайшее время он будет уволен по отрицательным мотивам, а его руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.