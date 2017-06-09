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    В Москве погибла внучка Никиты Хрущева

    Женщина попала под колеса поезда Внуково© Ren.tv

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Москве под колесами электрички погибла внучка Никиты Хрущева.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник.

    Трагедия произошла еще утром на платформе "Мичуринец" Киевского направления железной дороги. Женщина попала под колеса поезда Внуково — Москва.

    По предварительным данным, 77-летняя Юлия Хрущева скончалась от полученных травм на месте происшествия.

    Погибшей является внучка бывшего генсекретаря ЦК КПСС.

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