В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте.

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в департаменте транспорта.

В частности, одна поездка в наземном транспорте, метро, МЦК (Московское центральное кольцо — маршрутная линия железнодорожного пассажирского транспорта - ред.), МЦД (Московские центральные диаметры - линии пригородных электричек - ред.) (зона "Центральная") по карте "Тройка" подорожала до 50 рублей, а цена разовой поездки по билету "Единый" составляет теперь 62 рубля.

Кроме того, с 1 января 2023 года проиндексирована стоимость перемещения и хранения автомобилей на 12%. На перемещение и хранение сохраняется скидка в 25%, если оплатить эвакуацию до момента получения автомобиля со спецстоянки.