В Москве почтили память Мамед Эмина Расулзаде

Москва. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Московском Доме национальностей (МДН) состоялось мероприятие, посвященное основателю АДР Мамед Эмину Расулзаде и приуроченное к 134-летию со Дня его рождения, сообщает российское бюро Report.

Мероприятие было организовано Обществом М.Э. Расулзаде при поддержке азербайджанских диаспорских организаций Москвы и Московской области, в рамках проекта «Выдающиеся азербайджанцы, внесшие вклад в величие и мощь России».

На мероприятии было рассказано о разных этапах жизни и деятельности Расулзаде. Известно, что до революции он активно знакомил соотечественников с русской литературой, в частности переводил на азербайджанский язык произведения Максима Горького. Об этом присутствующим напомнил депутат Госдумы России Д. Савельев.

Было отмечено, что Расулзаде был не только одним из основателей первого на Востоке демократического государства, но и проповедовал идеи мультикультурализма, такие популярные в современном азербайджанском обществе.

Общество М.Э. Расулзаде, ежегодно отмечающая в Москве день рождения великого сына Азербайджана, на этот раз продемонстрировало гостям фильм о его жизненном пути.

Председатель Общества Физули Фараджев напомнил о том, что 2018 год объявлен в Азербайджане «Годом АДР», в честь 100-летия основания азербайджанской государственности.

Выступившие на мероприятии видные общественные и научные деятели рассказали об истории становления АДР и наследства оставшееся от первого азербайджанского независимого государства.

Было отмечено, что провозглашенный Расулзаде девиз «Знамя, единожды возвысившееся, не упадет вовеки» стало лозунгом национального движения в Азербайджане.