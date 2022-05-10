В Москве почти память Гейдара Алиева

В Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ в Москве в честь 99-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась выставка "Архитектор государственности современного Азербайджана".

В Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ в Москве в честь 99-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась выставка "Архитектор государственности современного Азербайджана".

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступило руководство азербайджанского Павильона.

Директор Павильона Саадат Кадырова отметила высокую роль Гейдара Алиева в становлении современного Азербайджана: "Гейдар Алиев сумел сохранить для нас Азербайджан. Это был человек, который пришел в самое сложное время, сплотил народ, сумел остановить войну и сохранил Азербайджан, приумножив его".

Руководство Павильона собрало в одном месте фотографии общенационального лидера, которые смогли отразить его характер: "Эти фото отражают характер Гейдара Алиева, его доброту - это человек, который несмотря на свой статус всегда слышал собеседника. Это был политик мирового масштаба, который одним взглядом или рукопожатием мог изменить мнение оппонента и расположить к себе человека".

Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилла Ахмедова также высоко оценила роль общенационального лидера в истории Азербайджана: "Если художник остается в своих произведениях, архитектор в своих зданиях, то Гейдар Алиев останется в цветущем Азербайджане. Он заложил фундамент нашей процветающей страны".

После вступительной части гости возложили цветы к стенду общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева.

Выставку также посетили представители Фонда Гейдара Алиева, сотрудники посольства Азербайджанской Республики, российские эксперты и представители азербайджанкой диаспоры.