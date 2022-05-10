О нас
Аудио новости

В Москве почти память Гейдара Алиева

В Москве почти память Гейдара Алиева В Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ в Москве в честь 99-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась выставка "Архитектор государственности современного Азербайджана".
В регионе
10 мая 2022 г. 19:40
В Москве почти память Гейдара Алиева

В Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ в Москве в честь 99-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась выставка "Архитектор государственности современного Азербайджана".

Как сообщает российское бюро Report, организатором мероприятия выступило руководство азербайджанского Павильона.

Директор Павильона Саадат Кадырова отметила высокую роль Гейдара Алиева в становлении современного Азербайджана: "Гейдар Алиев сумел сохранить для нас Азербайджан. Это был человек, который пришел в самое сложное время, сплотил народ, сумел остановить войну и сохранил Азербайджан, приумножив его".

Руководство Павильона собрало в одном месте фотографии общенационального лидера, которые смогли отразить его характер: "Эти фото отражают характер Гейдара Алиева, его доброту - это человек, который несмотря на свой статус всегда слышал собеседника. Это был политик мирового масштаба, который одним взглядом или рукопожатием мог изменить мнение оппонента и расположить к себе человека".

Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилла Ахмедова также высоко оценила роль общенационального лидера в истории Азербайджана: "Если художник остается в своих произведениях, архитектор в своих зданиях, то Гейдар Алиев останется в цветущем Азербайджане. Он заложил фундамент нашей процветающей страны".

После вступительной части гости возложили цветы к стенду общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева.

Выставку также посетили представители Фонда Гейдара Алиева, сотрудники посольства Азербайджанской Республики, российские эксперты и представители азербайджанкой диаспоры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

Самое читаемое

Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
9 мая 2022 г. 10:42
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
9 мая 2022 г. 10:47
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
9 мая 2022 г. 10:26
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра будут выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 мая 2022 г. 14:40
Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
ФотоЗеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
7 мая 2022 г. 12:06
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
7 мая 2022 г. 11:48
В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст
В Азербайджане предлагается снизить пенсионный возраст
5 мая 2022 г. 15:32
Президент Украины: Ни шагу назад
Президент Украины: Ни шагу назад
4 мая 2022 г. 12:42
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi