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В Москве почти 4,4 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента РФ

В Москве почти 4,4 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента РФ Порядка 4,4 млн человек уже приняли участие в голосовании на выборах президента РФ с помощью электронных и бумажных бюллетеней в Москве.
В регионе
17 марта 2024 г. 10:42
В Москве почти 4,4 млн человек приняли участие в голосовании на выборах президента РФ

Порядка 4,4 млн человек уже приняли участие в голосовании на выборах президента РФ с помощью электронных и бумажных бюллетеней в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"На сегодняшний день все участки открылись штатно, техника работает. В целом, конечно, московские избиратели на сегодняшний день, на сей час показывают серьезную активность. На участки большое количество избирателей приходит, и я думаю, что сегодняшний день не будет отличаться от предыдущего. На 08:00 (09:00 – бакинское время) выдано 4 354 446 бюллетеней, дистанционно проголосовали 3 255 229, бумажными бюллетенями воспользовались 1 099 217 избирателей", - сказала она.

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