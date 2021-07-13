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В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности

В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности Рекорд тепла установлен в Москве, воздух прогрелся до плюс 32,7. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В регионе
13 июля 2021 г. 17:00
В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности

Рекорд тепла установлен в Москве, воздух прогрелся до плюс 32,7. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице побит температурный рекорд 85-летней давности. В 15.00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до плюс 32,7, что уже на 0,3 градуса выше прежнего рекорда 1936 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 32,4. Максимальная температура будет известна вечером", - рассказал Тишковец.

По его словам, это первый рекорд жары в текущем месяце и пятый в этом летнем сезоне, когда 13 дней температура воздуха превышала отметку плюс 30 градусов. С учетом ожидаемого температурного фона прогнозируется еще четыре-пять дней с такой же температурой.

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