В Москве по обвинению в педофилии арестован уроженец Армении

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Москве по обвинению в педофилии арестован 32-летний уроженец Армении по имени Артем.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, мужчина, являясь сотрудником детской игровой комнаты одного московского торгового центра, во время игры с малолетними мальчиками, подавляя их волю к сопротивлению, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера", - сообщила она.

Известно только то, что пострадали не два, и не три ребенка, а больше. По словам руководства детской площадки, преступления происходили прямо в игровой зоне. Один ребенок пожаловался родителям, камеры все подтвердили.