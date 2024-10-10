В Москве по делу об экстремизме в хостеле задержаны более 500 человек

В Москве по делу об экстремизме в хостеле задержаны более 500 человек

Во время обыска по делу об экстремистском сообществе в хостеле на Новоясеневском проспекте в Москве задержали 538 иностранцев.

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