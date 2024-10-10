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В Москве по делу об экстремизме в хостеле задержаны более 500 человек

В Москве по делу об экстремизме в хостеле задержаны более 500 человек Во время обыска по делу об экстремистском сообществе в хостеле на Новоясеневском проспекте в Москве задержали 538 иностранцев.
В регионе
10 октября 2024 г. 12:18
В Москве по делу об экстремизме в хостеле задержаны более 500 человек

Во время обыска по делу об экстремистском сообществе в хостеле на Новоясеневском проспекте в Москве задержали 538 иностранцев.

Как передает Report, об этом сообщило управление Следственного комитета России по Москве. Всех их доставили в отделения полиции.

"В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ) … получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле", - сказано в сообщении СКР. Обыск провели следователи при поддержке Росгвардии.

Администраторов хостела также задержали и доставили в подразделение СКР по Москве.

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