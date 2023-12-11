В Москве ожидается самый мощный за историю наблюдений снегопад

В Москве 15 декабря пройдет снегопад, который станет самым мощным более чем за полвека.

В Москве 15 декабря пройдет снегопад, который станет самым мощным более чем за полвека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в соцсетях.

Под влиянием средиземноморского циклона в пятницу в Москве выпадет около 19-24 мм осадков, что составит около 40% от месячной нормы, рассказал синоптик.

Подобных снегопадов 15 декабря, по его подсчетам, в столице не было с 1966 года, когда метеорологи зафиксировали 17,3 мм осадков.

Тишковец также подчеркнул, что предстоящий снегопад может стать рекордным за всю историю метеонаблюдений.

Снегопады закончатся к воскресенью, 17 декабря, отметил он и добавил, что такие продолжительные снегопады в середине декабря были зафиксированы в этом столетии только в 2022 году.