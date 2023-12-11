О нас

В Москве ожидается самый мощный за историю наблюдений снегопад

В Москве ожидается самый мощный за историю наблюдений снегопад В Москве 15 декабря пройдет снегопад, который станет самым мощным более чем за полвека.
В регионе
11 декабря 2023 г. 11:02
В Москве ожидается самый мощный за историю наблюдений снегопад

В Москве 15 декабря пройдет снегопад, который станет самым мощным более чем за полвека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в соцсетях.

Под влиянием средиземноморского циклона в пятницу в Москве выпадет около 19-24 мм осадков, что составит около 40% от месячной нормы, рассказал синоптик.

Подобных снегопадов 15 декабря, по его подсчетам, в столице не было с 1966 года, когда метеорологи зафиксировали 17,3 мм осадков.

Тишковец также подчеркнул, что предстоящий снегопад может стать рекордным за всю историю метеонаблюдений.

Снегопады закончатся к воскресенью, 17 декабря, отметил он и добавил, что такие продолжительные снегопады в середине декабря были зафиксированы в этом столетии только в 2022 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Moscow braces for heaviest snowfall on record

Самое важное

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 21:04
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 17:54
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
10 декабря 2023 г. 14:47
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
10 декабря 2023 г. 14:26
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – надежный партнер, всегда верный традициям дружбы
10 декабря 2023 г. 14:18
Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии
Президент Азербайджана: Выдвинутые и реализованные нами проекты в значительной степени перекроили энергетическую карту Евразии
10 декабря 2023 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев: Сербско-азербайджанские связи развиваются стремительно и динамично
Президент Ильхам Алиев: Сербско-азербайджанские связи развиваются стремительно и динамично
10 декабря 2023 г. 14:00
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сербию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Сербию
10 декабря 2023 г. 13:13
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
9 декабря 2023 г. 11:27
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
9 декабря 2023 г. 02:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi