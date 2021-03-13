В Москве отметят праздник Новруз

В Москве 20 и 21 марта в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ отметят праздник Новруз

В Москве 20 и 21 марта в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ отметят праздник Новруз.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие будет организовано в рамках 30-летия СНГ при поддержке и участии культурных центров Департамента культуры города Москва.

Гостей ждет сценическое представление, сопровождаемое историческими сводками о происхождении праздника Новруз, русские и азербайджанские танцевальные ансамбли, исполнение песен и мелодий народного жанра на двух языках, интерактивное представление о женском быте в Азербайджане, показательные выступления по национальной борьбе "Гюлеш".

В рамках мероприятия будет организован ряд мастер-классов, касающихся народных промыслов двух культур, а также представлены фотозоны с традиционным оформлением. На дегустационных и торговых зонах можно будет попробовать и при желании приобрести те или иные товары азербайджанских производителей.