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В Москве отметят праздник Новруз

В Москве отметят праздник Новруз В Москве 20 и 21 марта в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ отметят праздник Новруз
В регионе
13 марта 2021 г. 21:42
В Москве отметят праздник Новруз

В Москве 20 и 21 марта в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ отметят праздник Новруз.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие будет организовано в рамках 30-летия СНГ при поддержке и участии культурных центров Департамента культуры города Москва.

Гостей ждет сценическое представление, сопровождаемое историческими сводками о происхождении праздника Новруз, русские и азербайджанские танцевальные ансамбли, исполнение песен и мелодий народного жанра на двух языках, интерактивное представление о женском быте в Азербайджане, показательные выступления по национальной борьбе "Гюлеш".

В рамках мероприятия будет организован ряд мастер-классов, касающихся народных промыслов двух культур, а также представлены фотозоны с традиционным оформлением. На дегустационных и торговых зонах можно будет попробовать и при желании приобрести те или иные товары азербайджанских производителей.

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