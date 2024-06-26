В Москве отметили День Вооруженных сил Азербайджана

В Москве 26 июня отметили День Вооруженных сил Азербайджана.

В Москве 26 июня отметили День Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает российское бюро Report , открывая мероприятие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу рассказал о значимости этой даты.

"День вооруженных сил Азербайджана имеет особое значение в истории нашей государственности, и отрадно, что сегодня 106-ю годовщину создания народ впервые отмечает на всей территории страны после восстановления ее территориальной целостности и суверенитета. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов также сформировался большой корпус военнослужащих Азербайджана, навсегда вписавших свои имена в историю. Среди них - генералы, дважды герой Советского Союза Ази Асланов, Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Зия Буниятов и многие другие. В то тяжелое время они проявили героизм и были удостоены самых высоких наград и званий за свои подвиги", - подчеркнул П.Бюльбюльоглу.

Дипломат отметил, что новая глава в истории Вооруженных сил Азербайджана началась после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году.

"В это тяжелейшее для Азербайджана время, в период вооруженной оккупации Арменией 20% наших территорий, по поручению Гейдара Алиева самые лучшие на тот момент офицерские кадры привлекались к созданию армии, закладывались основы военно-профессиональной подготовки. Именно его указом от 22 мая 1998 года День создания Отдельного азербайджанского корпуса - 26 июня был объявлен Днем Вооруженных сил Азербайджана", - напомнил Полад Бюльбюльоглу.

Посол подчеркнул, что азербайджанская армия находится на самом славном этапе своего существования и входит в число сильнейших армий мира, доказательство тому - историческая победа в 44-дневной Отечественной войне, продемонстрировавшая военную мощь Азербайджана в регионе.

"Армия показала, насколько высокими моральными и физическими качествами, патриотическими чувствами обладают наши солдаты и офицеры. Под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева победоносная азербайджанская армия освободила наши оккупированные территории, показав миру пример войны нового поколения", - добавил П.Бюльбюльоглу.

Дипломат также рассказал, что перед Азербайджаном стоит еще один неразрешенный вызов - это минный террор на освобожденных от оккупации территориях, препятствующий восстановительно-реконструкционным работам и возвращению вынужденных переселенцев к своим родным очагам.

"Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран в мире ввиду длившейся почти 30 лет оккупации его территорий Арменией. В целом с начала военной агрессии Армении против нашей страны от мин пострадали более 3 400 наших граждан, и это число продолжает расти. В настоящее время наша страна выступает на международной арене с инициативами по разрешению данной проблематики и надеется на политическую и практическую поддержку международного сообщества в устранении последствий минного загрязнения", - заключил Полад Бюльбюльоглу.

Военный атташе посольства Азербайджана в России полковник Кянан Тахмазов отметил, что политика общенационального лидера Гейдара Алиева и верховного главнокомандующего Ильхама Алиева превратила Вооруженные силы Азербайджана в самую мощную и боеспособную армию всего региона.

"Хотел бы отметить, что народ Азербайджана народ гордится своей армией и победоносным главнокомандующим, который подарил всем нам радость победы. В этот праздничный день заявляю, что служба в Вооруженных силах Азербайджана является источником безграничной гордости и долгом для каждого гражданина Азербайджана. Мы с чувством уважения и благодарности чтим наших братьев, ставшие шехидами на пути к восстановлению территориальной целостности Азербайджана" , - добавил он.

Отметим, что в торжественном мероприятии также принял участие заместитель Министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин, аккредитованные послы дружественных стран, а также военные атташе.