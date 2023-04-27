В Москве отметили 100-летний юбилей Зарифы Алиевой

27 апреля посольством, совместно с представительством Фонда Гейдара Алиева в России, было организовано мероприятие, посвященное 100-летию выдающегося ученого, офтальмолога, академика Академии наук Азербайджана, профессора Зарифы Алиевой.

27 апреля посольством, совместно с представительством Фонда Гейдара Алиева в России, было организовано мероприятие, посвященное 100-летию выдающегося ученого, офтальмолога, академика Академии наук Азербайджана, профессора Зарифы Алиевой.

Как передает российское бюро Report, в мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, российской общественности и диаспоры, активисты Азербайджанского Молодежного Объединения России и азербайджанские студенты, обучающиеся в Москве.

В начале мероприятия состоялись выступления народного артиста Азербайджанской Республики Мансума Ибрагимова и группы "Гая".

Выступивший посол Полад Бюльбюльоглы рассказал участникам мероприятия о богатом и ярком жизненном пути Зарифы Алиевой. Также он рассказал о её вкладе, как учёного, в развитие офтальмологии в Азербайджане. Отметив, что ему посчастливилось знать её лично, Посол подчеркнул, что Зарифа Алиева была всесторонним и светлым человеком, любила музыку, культуру, искусство, сама играла на фортепиано и, будучи замечательным доктором, помогла очень многим людям.

Полад Бюльбюль оглы сказал, что ещё одной важной особенностью Зарифы Алиевой было то, что она была супругой выдающегося государственного и политического деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Посол также проинформировал гостей о том, что в эти дни в Москве, были проведены ряд мероприятий в связи со 100-летием общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В этом контексте было отмечено строительство БАМ-а, решающую роль в завершении которого сыграл Гейдар Алиев.

Полад Бюльбюль оглы подчеркнул, что быть супругой такого великого человека было очень непросто. Также она была замечательной матерью и воспитала прекрасных детей - Севиль ханым и Ильхама Алиева. И её сын - Президент Ильхам Алиев вписал своё имя в историю Азербайджана золотыми буквами. Доблестная азербайджанская армия во главе с Верховным Главнокомандующим освободила азербайджанские территории, которые около 30 лет находились под оккупацией. Президент, получивший воспитание в семье Зарифы ханым и Гейдара Алиевича, осуществил мечту азербайджанцев всего мира.

Выступившие профессор, заслуженный врач Азербайджанской Республики, заведующий отделом патологии рефракции и офтальмоэргономики Национального Центра Офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Расим Гаджиев и доктор медицинских наук, профессор, начальник отдела патологии рефракции, бинокулярного зрения и офтальмоэргономики НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца министерства здравоохранения Российской Федерации Елена Тарутта рассказали о высоких профессиональных и человеческих качествах Зарифы Алиевой. Было отмечено, что и сегодня, в институте, где она защищала докторскую диссертацию, ее прекрасно помнят и отзываются о ней необыкновенно хорошо, как о действительно талантливом учёном, большом организаторе и очень целеустремленной женщине.