В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов

С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти Москвы пояснили, что отменить вход в рестораны по QR-кодам в Москве позволяет успешный ход вакцинации.

"Отмена QR-кодов в Москве не означает снятия всех эпидемических требований", - отметил Собянин.

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более чем полгода назад, или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.