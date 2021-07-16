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В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов 

В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов  С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В регионе
16 июля 2021 г. 15:05
В Москве отменят QR-коды для посещения ресторанов 

С 19 июля в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти Москвы пояснили, что отменить вход в рестораны по QR-кодам в Москве позволяет успешный ход вакцинации.

"Отмена QR-кодов в Москве не означает снятия всех эпидемических требований", - отметил Собянин.

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более чем полгода назад, или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.

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