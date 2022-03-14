В Москве отменят масочный режим

Масочный режим и обязательные меры по борьбе с COVID-19 на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы, отменяются в столице с 15 марта.

Масочный режим и обязательные меры по борьбе с COVID-19 на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы, отменяются в столице с 15 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Стабильное улучшение эпидемической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок".

Кроме того, отменяются обязательные меры против распространения коронавируса на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и т. п.

"В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", - написал мэр.