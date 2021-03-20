В Москве отмечают праздник Новруз

В Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ проходит празднование по случаю праздника Новруз

В Москве в Выставочно-торговом центре Азербайджана на ВДНХ проходит празднование по случаю праздника Новруз.

Как сообщает российское бюро Report, мероприятие организовано в рамках 30-летия СНГ при поддержке и участии культурных центров Департамента культуры города Москва.

Для гостей павильона организованы сценические представления, концертная программа в исполнении учеников московской музыкальной школы имени советского композитора Гара Гараева, вокально-оркестровая группа, члены которой являются лауреатами Международных и Всероссийских конкурсов, русские и азербайджанские танцевальные ансамбли, казачий хор, показательные выступления по азербайджанской национальной борьбе "Гюлеш", русские и азербайджанские хороводы, мастер-классы народных промыслов.

Также в рамках праздничного мероприятия проводится дегустация продукции азербайджанских производителей, в число которых входят экзотические напитки, варения (из лепестков роз, грецких орехов, белой черешни и т. д.) и азербайджанские национальные сладости.