В Москве отмечают Гурбан байрамы

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В столице России мусульмане отмечают Гурбан байрамы. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в этой связи в Москве перекрыто движение по ряду улиц.

Тысячи верующих собрались на праздничные молитвы в мечетях Москвы.

Праздничные молитвы проходят в Соборной мечети рядом с проспектом Мира, в Мемориальной мечети на Поклонной горе, Исторической мечети на Большой Татарской улице и в мечети в Отрадном.

Кроме того, для намаза выделены площадки в Южном Бутове, парке «Сокольники», в районах Нагатинский Затон, Нижегородский, Люблино и Марьина Роща.

Движение по перекрытым улицам возобновится в 11 часов.