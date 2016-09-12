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    В Москве отмечают Гурбан байрамы

    Тысячи верующих собрались на праздничные молитвы в мечетях Москвы

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В столице России мусульмане отмечают Гурбан байрамы. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в этой связи в Москве перекрыто движение по ряду улиц. 

    Тысячи верующих собрались на праздничные молитвы в мечетях Москвы. 

    Праздничные молитвы  проходят  в Соборной мечети рядом с проспектом Мира, в Мемориальной мечети на Поклонной горе, Исторической мечети на Большой Татарской улице и в мечети в Отрадном. 

    Кроме того, для намаза выделены площадки в Южном Бутове, парке «Сокольники», в районах Нагатинский Затон, Нижегородский, Люблино и Марьина Роща. 
    Движение по перекрытым улицам возобновится в 11 часов. 

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