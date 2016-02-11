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    ​В Москве открылось представительство сирийского крыла террористической группировки ПКК

    На мероприятии также приняли участие представители пророссийских террористов, действующих на востоке Украины

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Москве открыто представительство Партии демократического единства (PYD) - сирийского крыла террористической группировки ПКК.

    Как сообщает Report, об этом пишут турецкие СМИ.

    По информации, офис открыт под именем "представительства Западного Курдистана" и представляет расположенные на границе с Турцией регионы, именуемые PYD "кантонами" "Джезире", "Кобани" и "Африн".

    На открытии присутствовали член Демократической партии народов Турции, депутат Фялякнас Уджа, представитель PYD в России Абдулсалам Али и "представитель сирийских курдов в США и Европе" Сенам Мухаммад.

    По информации, на мероприятии также приняли участие представители пророссийских террористов, действующих на востоке Украины. 

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