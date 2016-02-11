​В Москве открылось представительство сирийского крыла террористической группировки ПКК

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Москве открыто представительство Партии демократического единства (PYD) - сирийского крыла террористической группировки ПКК.

Как сообщает Report, об этом пишут турецкие СМИ.

По информации, офис открыт под именем "представительства Западного Курдистана" и представляет расположенные на границе с Турцией регионы, именуемые PYD "кантонами" "Джезире", "Кобани" и "Африн".

На открытии присутствовали член Демократической партии народов Турции, депутат Фялякнас Уджа, представитель PYD в России Абдулсалам Али и "представитель сирийских курдов в США и Европе" Сенам Мухаммад.

По информации, на мероприятии также приняли участие представители пророссийских террористов, действующих на востоке Украины.