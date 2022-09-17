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В Москве откроется выставка "Истоки становления нефтедобычи на Абшеронском полуострове"

В Москве откроется выставка "Истоки становления нефтедобычи на Абшеронском полуострове" В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в столице России Москве 20 сентября 2022 года состоится открытие выставки "Истоки становления нефтедобычи на Абшеронском полуострове", которая будет посвящена Дню нефтяников Азербайджана.
В регионе
17 сентября 2022 г. 20:42
В Москве откроется выставка Истоки становления нефтедобычи на Абшеронском полуострове

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве 20 сентября состоится открытие выставки "Истоки становления нефтедобычи на Абшеронском полуострове", которая будет посвящена Дню нефтяников Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report, выставка организована руководством павильона "Азербайджан" на ВДНХ совместно с павильоном "Нефть" и музеем ПАО "ЛУКОЙЛ".

В рамках показа будут представлены документы и материалы, относящиеся к истории зарождения и становления нефтяной отрасли на Абшеронском полуострове. В том числе макеты, картины, униформы, фотоматериалы, документы, фрагменты фильмов и иные артефакты, отражающие развитие нефтяной промышленности на Каспии.

Отметим, что выставка продлится до 5 октября.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada “Abşeron yarımadasında neft hasilatının mənşəyi” adlı sərgi açılacaq

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