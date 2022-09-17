В Москве откроется выставка "Истоки становления нефтедобычи на Абшеронском полуострове"

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве 20 сентября состоится открытие выставки "Истоки становления нефтедобычи на Абшеронском полуострове", которая будет посвящена Дню нефтяников Азербайджана.
Как сообщает российское бюро
В рамках показа будут представлены документы и материалы, относящиеся к истории зарождения и становления нефтяной отрасли на Абшеронском полуострове. В том числе макеты, картины, униформы, фотоматериалы, документы, фрагменты фильмов и иные артефакты, отражающие развитие нефтяной промышленности на Каспии.
Отметим, что выставка продлится до 5 октября.