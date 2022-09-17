В Москве откроется выставка "Истоки становления нефтедобычи на Абшеронском полуострове"

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в столице России Москве 20 сентября 2022 года состоится открытие выставки "Истоки становления нефтедобычи на Абшеронском полуострове", которая будет посвящена Дню нефтяников Азербайджана.

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве 20 сентября состоится открытие выставки "Истоки становления нефтедобычи на Абшеронском полуострове", которая будет посвящена Дню нефтяников Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report , выставка организована руководством павильона "Азербайджан" на ВДНХ совместно с павильоном "Нефть" и музеем ПАО "ЛУКОЙЛ".

В рамках показа будут представлены документы и материалы, относящиеся к истории зарождения и становления нефтяной отрасли на Абшеронском полуострове. В том числе макеты, картины, униформы, фотоматериалы, документы, фрагменты фильмов и иные артефакты, отражающие развитие нефтяной промышленности на Каспии.

Отметим, что выставка продлится до 5 октября.