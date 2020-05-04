В Москве от коронавируса умерли 816 человек

В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил оперативный штаб.

Накануне жертвами COVID-19 в столице стали 35 человек. Таким образом, общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 816 пациентов.

В России зарегистрировали более 145 тысяч случаев заболевания COVID-19, свыше 1 300 пациентов скончались, около 18 тысяч излечились.

Самое большое количество зараженных выявлено в Москве - почти 75 тысяч человек.

Коронавирус выявлен практически во всех странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных превысило 3,4 миллиона человек, 240 тысяч скончались.